Das Taxischild wird langsam abmontiert

Schwarz auf Gelb

Wenn man allerdings ein Taxischild benutzt, ist man genauen Regeln unterworfen, die in der Wiener Landesbetriebsordnung festgeschrieben sind. „Die Aufschrift hat in gelber Schrift auf schwarzem Grund zu erfolgen“ ist dort etwa festgeschrieben. Die Buchstabenhöhe muss mindestens 60 Millimeter betragen, die Buchstabenbalkendichte mindestens 17 Millimeter. Bei den ersten Taxischildern Ende der 1960er-Jahre sah man das noch nicht ganz so eng.

In Ermangelung geeigneter Vorrichtungen wurden die Schilder notdürftig auf Skigepäcksträgern montiert, erzählt Andreas Curda. Der pensionierte Jurist war mehr als 30 Jahre als Geschäftsführer der Taxi-Innung tätig. Beleuchtet war das Taxischild von Anfang an, sagt Curda, aber nur dank „stümperhafter Konstruktionen mit am Zigarettenanzünder angeschlossenen Kabeln“.

Vor dem Siegeszug des Schildes mussten alle Taxis entweder schwarz oder dunkelblau sein, mit einem weißen oder gelben Streifen in der Mitte – die sogenannte Bauchbinde.

Die Schild-Verordnung Ende der Sechziger sah eine Übergangsfrist von fünf Jahren vor, „um Fahrer, die kurz vor der Pension standen, zu verschonen“, erzählt Curda. Bei Taxlern sei das Schild aber von Anfang an gut angekommen, als Werbung und weil es für Konsumenten gut sichtbar war.

Der Taxameter hat eine noch längere Geschichte und wird schon seit den 1920ern verwendet. Und auch davor gab es bereits Taxameter – in den Fiakern, den Vorläufern des Taxis. Damals noch mechanisch; elektronische Taxameter gibt es seit den 80er-Jahren.