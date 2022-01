Fragwürdiger Lokalbesuch: Wie Pubquizze nach Wien kamen

Hazler hat dazu vor zehn Jahren die Firma „Quizmanufaktur“ gegründet. Mittlerweile kann er einen Fundus von 20.000 Fragen vorweisen. Einen Teil davon bewahrt er, sauber in Ordnern abgeheftet, in einem kleinen Büro in Margareten auf. Weil der Platz dort aber nicht mehr ausreicht, ist der Rest auf dem Computer gespeichert.

Laufend kommen neue Fragen dazu: Bis zu 30 schreibt Hazler pro Tag. Das muss er auch, denn was die Wiederverwendung angeht, haben er und Rosenauer strenge Regeln. Eine Frage wird in ein und demselben Lokal nie zweimal gestellt. Und sie darf erst nach fünf Jahren in einem anderen Lokal verwendet werden.

Als Quelle der Inspiration dienen ihm Zeitungen, Bücher und der Alltag. Beim Entwickeln der Fragen zugute kommen ihm sein Geschichte-Studium und eine „humanistische Grundbildung“, auf die sein Vater viel wert gelegt habe.

Lange Tradition

Der Einfall, wie er diese Bildung verwerten kann, kam Hazler im Jahr 2004, als der damalige Student im Schwarzen Raben in Ottakring kellnerte. Pubquizze waren zu dieser Zeit in Wien noch ein junges Phänomen.

In Großbritannien und Nordirland kamen sie bereits in den 1960ern auf – als Mittel, um an umsatzschwachen Tagen Gäste anzulocken.