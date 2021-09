Schiffe versenken: Minimalistischer Spieleklassiker für Militärstrategen

Als der englische Admiral Arthur Herbert, Earl of Torrington, im Pfälzischen Erbfolgekrieg gegen die Franzosen sein Konzept der Präsenzflotte – englisch: fleet in being – entwickelte, schlug er damit nicht nur ein neues Kapitel in der Kriegsführung zur See auf. Torrington legte ganz unbewusst auch einen Grundstein für einen bis heute beliebten Spieleklassiker.

Stift, karierte Zettel, zwei Spieler: Mehr braucht es nicht für eine gepflegte Partie Schiffe versenken. Das Spiel zählt gemeinsam mit Stadt – Land – Fluss zu den Top 10 der minimalistischen Spiele, mit denen sich jedermann (und auch jede Frau) unkompliziert die Langeweile vertreiben kann.

Doch in dem Spiel steckt deutlich mehr, als es auf den ersten Blick scheint – und zwar nicht nur in strategisch-taktischer Hinsicht, sondern auch in (militär-)historischer.