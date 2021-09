Covidbuster: Gegen das Coronavirus anspielen

Das erste Jahr

Die Ausgangslage ist rasch erklärt. (Wohl auch deshalb, weil sie so real ist.) Das Spiel setzt am Beginn der Pandemie an: In einzelnen Bundesländern treten erste Verdachtsfälle und Cluster auf (vom Apres-Ski- bis zum Opern-Cluster).

Über Ereignis- und Pandemiekarten entwickelt sich die Lage weiter. Das Virus springt auf andere Bundesländer über, aber auch das benachbarte Ausland spielt eine Rolle.

Die Spieler haben in zwölf Runden (die ein Jahr abbilden) die Aufgabe, die Krise möglichst gut zu managen. Vier Akteure stehen zur Verfügung – Gesundheitsbehörden, Rettungsorganisationen, Polizei und Bundesheer – , jeder mit eigenen Spezialfähigkeiten (vom Lockdown bis zur Mobilmachung der Miliz).

Gespielt wird kooperativ – und dennoch ist natürlich jeder Akteur daran interessiert, sich selbst im besten Licht erscheinen zu lassen.