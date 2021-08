Politik und Spiele: Von Propaganda, Zensur und Kolonialismus

Was hingegen nicht ins Weltbild passte, das wurde rasch verboten. (So wie das kapitalistische Monopoly – da ist es wieder! – in der DDR. Systemgegner spielten aber ohnehin lieber die Variante Bürokratopoly, das den Sozialismus hart karikierte.)

„Systeme, die einen starken Begriff von Wahrheit ausbilden, sind im Grunde spielefeindlich. (...) Spiele haben keine Transzendenz, deswegen unterminieren sie jeden Glauben, ob an Gott oder an die Weltrevolution“, formuliert es der Historiker Ernst Strouhal in einem FAZ-Interview.

Strouhal weiß, wovon er spricht. Er hat 63 historische Spielpläne für einen faszinierenden Bildband (Die Welt im Spiel, Braumüller Verlag) aufbereitet.

Lernen als zentrale Funktion

Eine der zentralen Funktionen des Spiels, nämlich das Lernen, macht sich die Politik gerne zunutze. Beim Spiel lernt man – und das gefällt jedem Machthaber! – vor allem eines: Dass es Regeln gibt. Oder, präziser: Dass man die Regeln befolgen muss.

Wer das nicht tut, ist ein Spielverderber und wird mit dem Ausschluss aus der Gemeinschaft bestraft. Er darf nicht mehr mitspielen. Diese Regelgläubigkeit verleiht Spielen etwas Konservatives, ja fast Reaktionäres, weiß man in der modernen Spieleforschung.

Freilich kann das Gesellschaftsspiel auch emanzipatorische Aspekte haben: „Im Spiel kann man reflektieren, Regeln infrage Stellen“, sagt Junge. Indem man geltende Regeln ändere oder neue aufstelle, „kann man die Gesellschaft neu denken“.

So geschehen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Während sich Feudalherren beim Wiener Kongress Europa untereinander aufteilten, entstand zeitgleich das Kartenspiel Skat. „Und da ist der Bauer tonangebend, der König hat nichts zu sagen. Eine versteckte Botschaft.“