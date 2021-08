20 Jahre Carcassonne: 10 Dinge, die Sie nicht über das Kult-Spiel wussten

Das Problem an Jubiläen ist ja mitunter, dass sie einem vor Augen führen, wie alt man selbst geworden ist. Mit dem Alter kommen die Anekdoten – und derer gibt es im Fall von Carcassonne nach 20 Jahren so einige zu erzählen. Oder wussten Sie, dass ...

... das Spiel auf einer Recherchereise für ein Buch entstand?

Im Jahr 1999 begab sich Autor Klaus-Jürgen Wrede in die Region um Carcassonne, um über den Kreuzzug gegen die ketzerischen Katharer zu forschen. Dabei entstand die Idee für das Spiel, das im Jahr 2000 als sein Erstlingswerk im „Hans im Glück“-Verlag erschien. Das geplante Buch veröffentlichte Wrede übrigens auch – aber erst 2015.

...dass sich das Spiel seit 2001 mehr als 13 Millionen Mal verkauft hat?

Insgesamt erblickten also mehr als vier Milliarden der ikonischen Spielfiguren das Licht der Welt. Carcassonne wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und mit Preisen überhäuft. Es spielt damit in einer Liga mit den bekanntesten Spielen der Welt.

... das Spiel als einer der Wegbereiter der heute populären Spielmechanik des Worker Placement gilt?

Kluges Spielfiguren-Management ist alles bei Carcassonne: Die – in der Zahl knapp bemessenen – Gefolgsleute müssen punktebringend auf neu angelegte Geländeplättchen mit Burgen, Wegen, Klöstern und Wiesen – die nach und nach das Spielfeld formen – gesetzt werden. Das strategische Element: Einmal ausgespielt, erhält man die Figur spät oder gar erst am Spielende zurück. Eine Art Vorstufe der Worker-Placement-Mechanik, die sich ab 2000 großer Beliebtheit erfreut.

Was hinter dem Fachbegriff steckt: Die Spieler können beim Worker Placement mit ihren Figuren pro Runde eine Anzahl an Aktionen setzten – und so gemeinschaftliche Felder belegen, die anderen vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Bekannte Beispiele: Agricola, Village, Die Säulen der Erde.

... die Spielfiguren von Carcassonne einen eigenen, ganz besonderen Namen tragen?

Das gibt es in keinem anderen Spiel. Die Internet-Community hat der Spielfigur einen speziellen Namen verpasst: Meeple. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Kofferwort aus my und people. Vielleicht spielt der Begriff auch auf die Form der Figur an – sie erinnert an das Blatt eines Ahorns (eng: maple), aus maple people wurden Meeple.

Mittlerweile hat der Verlag den Namen übernommen, in der wissenschaftlichen Literatur ist er ebenfalls zu finden. Heute gibt es sogar Abziehbilder , mit denen man die Meeple in echte kleine Charaktere verwandeln kann.

Warum Carcassonne nicht mit normalen Figuren – wie bei Mensch ärgere dich nicht – arbeitet? Weil Sie, anders als damals üblich, zwei Zustände einnehmen können müssen. Stehend und liegend.