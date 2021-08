Ferienzeit: Diese Spiele müssen in die Badetasche

Würfelspiele

Mit nur sechs Würfeln kommt (1) Risky Dice von Piatnik aus – und das, obwohl es auch für große Runden geeignet ist: Wer an der Reihe ist, würfelt – und erhält Punkte für unterschiedliche Wurfkombinationen. Mutige würfeln weiter, um noch mehr Punkte zu sammeln. Doch: Findet sich in einem Wurf keine gewinnbringende Kombination, so gehen auch die vorherigen Punkte verloren.

Kluges Taktieren (und ein Quäntchen Glück) ist auch bei (2) Strike von Ravensburger nötig. Gewürfelt wird in eine Arena im Schachtelboden. Nur Würfel, die die gleiche Augenzahl zeigen, gehen in den eigenen Vorrat zurück. Wer keinen Würfel mehr hat, ist raus.

Auf mitternächtliche Monsterjagd geht es in (3) Monster 12 von Kosmos. Charmant illustrierte Monster müssen mithilfe farbiger Würfel gefangen werden. Dank Magnetbox kann nichts verloren gehen, auch wenn die Jagd mal etwas heftiger wird.

Auch (4) Scotland Yard ermittelt neuerdings mit Würfeln: In der Pocket-Variante des Klassikers von Ravensburger entscheiden Würfel darüber, mit welchem Verkehrsmittel man fahren darf, um Mister X zu schnappen. Rasant und knifflig. Neuerung: Mister X steht ein Hubschrauber zur Verfügung.

Rätseln & Knobeln

Mit seinen black stories hat der Moses-Verlag 2004 die sogenannten Lateral-Rätsel („Ja-Nein-Rätsel“) kommerzialisiert und einen Hype ausgelöst. Mit geschickten Fragen müssen Spieler die (herrlich makabren) Geschichten hinter skurrilen Situationen erraten, die ihnen auf Karten präsentiert werden. Neu im Programm sind die (5) Daily Disasters Edition und die Epic Fails Edition.

Auch ein Spin-off für Kinder gibt es. Druckfrisch in der (6) Junior-Edition: funny stories mit 50 Rätseln rund um ekelige Eissorten und explodierende Hundehaufen.

Auch die Exit-Serie (Kosmos) eignet sich für den Urlaub. Weil das Escape-Rätsel nur einmalig spielbar ist, benötigt es am Heimweg keinen Platz im Koffer mehr. Der neueste Fall, (7) Die Entführung in Fortune City, führt in den Wilden Westen. Die Exit-Rätsel gibt es übrigens auch als Bücher.

Und noch ein Tipp für unkomplizierte Rätselabende: Die (8) Pocket-Detektive-Serie (Schmidt). In einem einzigen Kartenpack wird ein Kriminalfall erzählt, den es gemeinsam zu lösen gilt.

Dass Klassiker in einer kompakten Urlaubsversion erscheinen, ist keine Seltenheit. Seit Herbst gibt es endlich auch (9) Nobody is perfect (Ravensburger) für unterwegs. Wie bisher gilt: Wer die glaubwürdigsten Erklärungen für völlig unbekannte Wörter findet und die Mitspieler in die Irre führt, gewinnt. Die neue Edition kommt mit 600 neuen Aufgaben und zwei neuen Kategorien.

Wissen

Mit (10) Smart 10 Family hat Piatnik rechtzeitig zur Urlaubssaison die Fortsetzung eines preisgekrönten Hits publiziert. Wie beim Basis-Spiel warten in einer praktischen Box 200 Fragekarten mit je 10 Antwortmöglichkeiten. Nur wer – reihum – richtige Antworten findet und falsche ausschließt, der punktet.

Auch den Quiz-Klassiker (11) Trivial Pursuit gibt es seit einiger Zeit als Reise-Edition. Die Karten kommen stilecht in einer Plastik-Box – natürlich in Form des charakteristischen „Eckerls“.

Mit dem Feiern ist das im Urlaub ja derzeit so eine Sache. Als Trainingscamp für das nächste Pub-Quiz kann man die Ferien aber nutzen: Im (12) Kneipenquiz (Moses Verlag) tritt man kooperativ als Gruppe gegen fiktive Gegner an. Auch als Back to School-Edition erhältlich – für alle, die ihr Schulwissen testen oder sich vorm Nachwuchs blamieren wollen.

Apropos Nachwuchs: Spannende Rätsel erwarten Kinder zwischen 4 und 7 Jahren bei (13) Wieso? Weshalb Warum? Unsere Welt (Ravensburger). Wie lebt man in der Antarktis? Wie im Regenwald? Wer die richtigen Personen, Tiere und Pflanzen zuordnet, punktet.

Die Gehirnzellen strapaziert auch (14) Match 5 (Heidebär/Synapses Games): Es gilt, je zwei zufällig erwürfelte Themen mit einem passenden Begriff zu verknüpfen. Ein bisschen wie Stadt, Land, Fluss – aber in der Profi-Variante.

Bei (15) Similo (ebenfalls Heidelbär Verlag) muss aus einer Kartenauslage mit mehreren Charakteren der gesuchte erraten werden. Ein Spieler fungiert als Tippgeber, darf dabei aber nicht sprechen ... Mehrere Themensets – von Tieren bis Geschichte – sind erschienen. Liebevoll illustriert, spannendes Konzept, gespielt wird im Team.

Strategie

Perfekt für ein rasches Spiel zwischendurch sind die Neuheiten aus der MINNYS-Serie des Nürnberger Spielkarten Verlags (NSV). Die Spiele passen in die Hosentasche und dauern wenige Minuten. Bei (16) Loot Shoot Whisky etwa duellieren sich Spieler um Goldnuggets – und zwar nach einem ausgefeilten Schere-Stein-Papier- Prinzip. Wiederspielgefahr: hoch.

Weniger ruppig geht es bei (17) Freeze Factory (Piatnik) zu: Durch geschicktes Verschieben von Plättchen versuchen die Spieler (ab 6 Jahren) Eistüten mithilfe der neuen Eiscrememaschine bestmöglich zu befüllen. Was gäbe es Besseres bei diesen Temperaturen?

Ab in den kühlen Untergrund geht es hingegen bei (18) My Gold Mine (Kosmos): Die Spieler treten an, um tief in der Mine Gold zu schürfen – ohne dabei dem Drachen Dagobert zu nahe zu kommen.

Reaktion

Gute Reaktionsfähigkeit ist bei (19) Plapparagei (Schmidt / Drei Magier) gefragt. Die Spieler müssen ihre Karten loswerden, ohne sich zu versprechen. Gar nicht so einfach in der Hektik. Mal geht es darum, die richtige Farbe oder das Tier zu benennen, mal muss das Gesagte nachgeplappert werden.

Ein Mitnehm-Klassiker für alle mit flinken Fingern (und Köpfen) ist (20) Dobble. In dem Reaktionsspiel gilt es, identische Symbole auf den Karten schnellstmöglich zu entdecken. Warum es zu den Highlights zählt, obwohl es einige Jahre auf dem Buckel hat? Es gibt eine robuste Waterproof-Version, die man sogar im Wasser spielen kann. Was will man mehr?