Neue Spiele: Schlechte Zeiten für Einzelkämpfer

An die Stelle des Wettkampfs untereinander ist das Lösen von Problemen getreten.

Das ist – im besten Wortsinne – zeitgeistig. Die Gesellschaft hat sich verändert. Und mit ihr die Ansprüche ans Spielen. „Spiele sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. In ihnen tauchen Mechanismen auf, die wir im Alltag erleben“, sagt Löhlein. Und da ist – sei es in der Schule, auf der Uni oder im Job – die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, längst eine Kernkompetenz. „Teamfähigkeit findet sich heute als Anforderung in jedem Stelleninserat“, formulierte es unlängst der Spieleforscher Jens Junge im KURIER-Interview. Echte Einzelkämpfer sind out.

Bis sich der Team-Gedanke in Erwachsenenspielen durchgesetzt hat, sollte es übrigens einige Zeit dauern. Den Ursprung hat der Trend in Kinderspielen. „Wir alle kennen das: Manche Kinder verlieren nicht gerne. Daher hat man sich pädagogisch wertvolle Spiele überlegt, in denen alle zusammenhelfen und ihr Können betragen“, sagt Löhlein.

"New Games"-Bewegung

Inspiriert waren die ersten Spiele von der „New Games“-Bewegung, die in den USA der 60er-Jahre entstand. Es ging plötzlich um Gemeinschaftsgefühl, Vertrauen, die Inklusion Schwächerer – Sieger und Verlierer waren abgeschafft.

Als eines der ersten kooperativen Brettspiele gilt Wundergarten aus 1977, erschienen im Herder-Verlag. Das Ziel: Blumenbeete zu bepflanzen, bevor das Gewitter aufzieht. Die Spielmechanik war damals noch nicht ausgereift und allzu simpel. Doch die Branche lernte dazu – und bald entstanden moderne Kinderzimmer-Klassiker wie Wer war’s? und Schnappt Hubi!, für die der Ravensburger-Verlag zwei Mal (2008 und 2012) mit dem „Kinderspiel des Jahres“ ausgezeichnet wurde.