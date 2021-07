Das Internet haben die Katzen mit allerlei #catcontent schon längst erobert. In der Spieleszene hingegen sah es lange eher mau aus. Das ist vorüber.

Zwar soll man mit Superlativen – gerade im Journalismus – immer vorsichtig sein. Manchmal kommt man an ihnen dennoch nicht vorbei. So wie in diesem Fall: Die Insel der Katzen ist wohl eines der besten Brettspiele, das in den vergangenen Monaten das Licht der Spielewelt erblickt hat.

Alle spielebegeisterten Katzenliebhaber (oder katzenbegeisterten Spieleliebhaber) wird das Werk des kleinen Verlags „Skellig Games“ jedenfalls verzücken.