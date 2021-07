Aufbau-Spiele: Für kluge Planer und Weltenerschaffer

Es ist ein Traum, fast so alt wie die Menschheit selbst – neue Welten erkunden, Länder besiedeln, glanzvolle Städte errichten. Was sich im echten Leben nicht erst seit Christoph Columbus als durchwegs schwierig herausstellt, lassen uns Spielemacher derzeit variantenreicher denn je in unserer Fantasie erleben. Kaum ein Thema war bei Brettspielen zuletzt so präsent wie Städtebau.

Wirklich neu ist es dabei freilich nicht. Schon in Catan wurde gesiedelt, und Carcassonne hat als eines der erfolgreichsten Legespiele (Festung an Festung, Wiese an Wiese) mittlerweile 20 Jahre auf dem Buckel. (Hier noch ein Tipp, weil unterschätzt: das Kartenspiel Machi Koro aus 2014!)

Doch bleiben wir bei Carcassonne als Anknüpfungspunkt zu dem, was Fans des Städtebaus derzeit auf dem Markt finden: Die Plättchen sind, so sie je weg waren, zurück. Etwa in My City von Autorenlegende Reiner Knizia (u.a. Wer war’s?, Keltis), das mit der Nominierung zum „Spiel das Jahres“ Furore machte.