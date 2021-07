Detektivspiele: Der Mordfall kommt mit der Post

Das erste Hidden Game sollte dann nicht in fernen Ländern, sondern in einem Dorf spielen: Beim Schützenfest in Klein-Borstelheim bricht Maximilian Schuster tot zusammen, nachdem er kurz zuvor zum Schützenkönig gewählt wurde. Mit dem Dorfidyll ist es, man kann es sich vorstellen, relativ schnell vorbei.

Das kleine Dorf, das sei auch Teil des Erfolgskonzepts, sagt Muuß. Alle Fälle sind in einer fiktiven Gegend angesiedelt, mit der sich die Spieler identifizieren können. Irgendwo in Deutschland oder in Österreich, Dörfer wie diese gibt es hier zuhauf.

„Es ist eine eigene Welt, die man trotzdem zu kennen scheint, weil sie der unseren gleicht, und in die die Spieler zurückkehren.“ Manch beliebter Protagonist taucht auch in einem späteren Fall wieder auf.

Vier Fälle sind derzeit verfügbar (der vorerst letzte, „Ein Drahtseilakt“, spielt im Zirkus), noch dieses Jahr kommen zwei weitere dazu, zudem einer für Kinder.