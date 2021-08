Spiele rund ums Klima: Nur noch kurz die Welt retten

Kyoto ist ein Kommunikationsspiel, das von der Gruppe zum Leben erweckt wird. „Wir haben uns getraut, viel an die Spielerinnen und Spieler auszulagern“, sagt Harrer. „Sie sollen in ihre Rolle schlüpfen und können sich in den Freiräumen, die das Spiel bietet, mit ihrer eigenen politischen Bildung austoben.“

Lob verdienen die Autoren für die kluge Spielmechanik, die einen so plastisch an die politischen Realitäten heranführt, dass es fast ein bisschen wehtut. In zwölf Verhandlungsrunden werden den Spielern gemeinsam laufend neue -Reduktionsziele vorgegeben. Unter Druck – 90 Sekunden pro Runde, die Uhr läuft mit! – wird diskutiert.

Wer spendet Geld? Wer gibt wie viel seines nationalen Wohlstandes auf, um seinen Teil beizutragen? (Symbolisiert wird der Wohlstand durch Handkarten, von Christian Opperer herrlich illustriert mit den Annehmlichkeiten unseres Alltags – vom Heizstrahler bis zum SUV.) Oder versucht da jemand, die Einigung zu vereiteln, weil er der Atom- oder Pharma-Lobby heimlich treu ergeben ist? (Ja, am Ende gibt’s auch dafür Punkte.)

Spannende Abrechnung

Gewieft ist die Abrechnung am Spielende: Gelingt es gemeinsam, den Zustand des Planeten – symbolisiert durch die Indikatoren Artensterben, Erderwärmung und Luftverschmutzung – das gesamte Spiel über im erträglichen Bereich zu halten, hat derjenige gewonnen, der die wenigsten Zugeständnisse macht und mit den meisten Wohlstandskarten in seine Heimat zurückkehrt.

Sollte aber einer der Indikatoren vor der zwölften Runde das kritische Niveau erreichen, so ist das Spiel vorzeitig vorbei. Die Erde konnte nicht gerettet werden. Der Spieler mit dem meisten Wohlstand ist nun kein gefeierter Held, sondern der Verlierer. Ja, wer seinen angemessenen Beitrag nicht leistet, trägt nun die Schuld.

Stattdessen – das ist gewitzt – wird der Spieler mit den zweitmeisten Punkten zum Sieger gekürt.

Die Menschheit ist untergegangen – und dennoch gibt es einen Sieger? „Das war eine kontroverse Debatte im Team“, sagt Harrer. Schließlich habe man sich dafür entscheiden. „Ich finde das ein schönes Bild: Die Profitgier verfolgt uns bis ins Jenseits.“ Auch das ist nur ein bisschen Satire.