Das Cafè Sperlhof im 2. Bezirk sperrt Ende des Jahres zu

Am Mittwoch verbreitete sich die Nachricht in den sozialen Medien: Eine weitere Kaffeehaus-Institution, das Café Sperlhof in der Leopoldstadt, schließt seine Pforten - und zwar bis Ende des Jahres.

Das Lokal in der Großen Sperlgasse gibt es seit 1923. Bekannt war und ist es für die 1.200 Brettspiele, die man dort spielen kann. Dadurch entwickelte es sich zu einem Treffpunkt für Spieletester und Spieleautoren.