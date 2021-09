Warum uns das Würfelspiel so in seinen Bann zieht

Diese Erzählung beginnt ungewöhnlich. Nämlich mit ihrer potenziellen Schlusspointe. Und diese lautet wie folgt: Unter all den Geschichten und Mythen, die sich um das vielleicht beliebteste, sicher aber älteste Spielgerät der Menschheit – den Würfel – ranken, wird ausgerechnet die bekannteste historische Begebenheit völlig falsch interpretiert.

„Alea iacta est“ soll Julius Caesar ausgerufen haben, als er im Jahr 49 v. Chr. den Rubikon überschritt und so den römischen Bürgerkrieg gegen Pompeius einläutete. „Der Würfel ist gefallen“, übersetzten Generationen von Latein-Schülern. „Die Sache ist entschieden.“

Doch war es wirklich das, was Caesar meinte? Nein. Die präzise Übersetzung führt auf die richtige Spur: Der Würfel ist geworfen (worden), lautet sie.

Der Ausspruch beschreibt also vielmehr die Situation nach einer Handlung – konkret: nach dem Würfelwurf –, deren Ausgang noch ungewiss, aber nicht mehr beeinflussbar ist. Der Würfel, er ist bei Caesar eben nicht gefallen. Vielmehr fällt er noch, er befindet sich in der Luft.

Sieg und Niederlage

Warum die Anekdote bedeutsam ist? Sie führt näher an die Beantwortung der Frage heran, warum das Würfelspiel die Menschen seit Jahrtausenden in seinen Bann zieht: Sind die Würfel geworfen, ist alles möglich. Bei kaum einem anderen Spiel liegen Sieg und Niederlage so nahe beieinander, kaum eines lädt so verlockend dazu ein, das Glück herauszufordern.

Doch halt! Ist es tatsächlich bloß das Glück, das über den Fall der Würfel entscheidet? Es kann fast nicht sein. „Der Weise“, schrieb Gotthold Ephraim Lessing, „schätzt kein Spiel, wo nur der Zufall regiert.“

Und so werden von den Spielern Wahrscheinlichkeiten berechnet, Wurftechniken und kombinatorische Fähigkeiten perfektioniert, die Götter beschworen. Im Kasino, fanden Forscher heraus, werfen Menschen die Würfel möglichst kraftvoll, wenn sie eine hohe Zahl benötigen – und sanft, wenn sie eine niedrige erhoffen.

Ein klassischer Fall von Kontrollillusion. Es wäre ja gelacht, ließe sich der nächste Wurf nicht doch beeinflussen. Die Hoffnung auf den nächsten Wurf kann süchtig machen.

Wer hat’s erfunden

So kommt es auch, dass kein anderes Spiel so oft verboten wurde wie das Würfelspiel. Az-zahr nennt der Araber wertfrei den Würfel, in Europa wurde das Wort im Mittelalter zum Inbegriff des gefährlichen Zockens: Hazard hieß das berüchtigtste Würfelspiel seiner Zeit. (Den Hasardeur kennt man bis heute.)

„Der tiuvel schuof das würfelspil“, sangen damals die Minnesänger. „Der Teufel schuf das Würfelspiel.“

Doch der Reihe nach. Denn die Anfänge des Würfelspiels sind ganz und gar göttlich: Platon schrieb seine Erfindung dem ägyptischen Gott Thot zu, dem Gott der Magie und der Weisheit.