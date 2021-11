FPÖ fordert U-Kommission in der Causa Chorherr

Deshalb braucht man die Unterstützung der ÖVP. „Es ist völlig unverständlich, warum sie nach wie vor mauert und ein politisches Aufdecken des grünen Skandals verhindert“, empörte sich Krauss am Donnerstag in einer Aussendung.

Bei den Türkisen will man diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen: „Fakt ist: Hätte die FPÖ im Jahr 2019 unseren Einsetzungsantrag zu einer U-Kommission bezüglich der Flächenwidmungspraxis in Wien unterstützt, dann wären wir bei der Aufklärung auch in der Causa Chorherr schon viel weiter“, heißt es aus dem Rathaus-Klub. „Es ist daher geradezu absurd, wenn sich die FPÖ in diesem Zusammenhang dermaßen geriert.“ Und weiter: „Wir prüfen in Zusammenhang mit einer etwaigen U-Kommission momentan intensiv sämtliche Themen (darunter auch die Causa Chorherr) und schließen keines von vornherein aus“, betont ein Sprecher.