Causa Chorherr: Die Details zur Millionenanklage

Chorherr wird vorgeworfen, dass er im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Planungssprecher der Wiener Grünen Spenden für den gemeinnützigen Verein S2arch erhalten habe, dessen Obmann er bis 2018 war. Die Angeklagten stehen im Verdacht, nur deshalb an den Verein S2arch, der in Südafrika ein Schulprojekt finanziert, gespendet zu haben, weil sie sich vom Amtsträger Chorherr angeblich Vorteile in Immobilien-Widmungsverfahren versprochen hätten. Der Verein hat in den Jahren 2007 bis 2017 rund 3,72 Millionen Euro an Spenden eingenommen. Angeklagt sind Spenden in Höhe von insgesamt 1,6 Millionen Euro.

Laut der rund 50 Seiten starken Anklage, die dem KURIER vorliegt, soll Ex-Amtsträger Chorherr als Mitglied der Stadtregierung bei Immobilienprojekten von diversen „Widmungswerbern und den Sachbearbeitern des Magistrats die Gespräche geführt, die Tätigkeit der Beamten mit dem stets präsenten politischen Willen beeinflusst und schließlich im Gemeinderat über konkrete Widmungsansuchen abgestimmt haben“. Für seine Leistungen soll Chorherr „Schmiergeld“ in Form der Spenden-Zahlungen an den Verein S2arch erhalten haben. Sämtliche Einzahler sollen laut WKStA gewusst haben, dass der Verein im Einflussbereich von Chorherr steht.