Causa Chorherr ist Kandidat für U-Kommission

Bei der FPÖ muss man dafür nicht lange überlegen. Sie möchte die Causa Christoph Chorherr noch einmal in aller Ausführlichkeit aufrollen. Gegen den früheren grünen Planungssprecher (und etliche andere Personen) laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs, Bestechlichkeit und der Bestechung. Firmen sollen an seinen karitativen Verein gespendet haben und dafür bei Widmungsverfahren begünstigt worden sein – was alle Beteiligten bestreiten.

Zwar wurde die Causa schon 2020 in der U-Kommission zu parteinahen Vereinen behandelt, doch das reicht den Blauen nicht. „Leider gibt es aber noch keinen Fortschritt, weil die ÖVP blockiert“, beklagt Klubchef Maximilian Krauss. Denn trotz der Reform ist die FPÖ weitaus zu schwach, um im Alleingang die U-Kommission zu Chorherr ins Rollen zu bringen. Sie ist auf die ÖVP als Partner angewiesen.