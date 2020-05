Flughafen Wien: So trickste Security die Kontrollen aus

Einer der Männer war bei der privaten Sicherheitsfirma G4S beschäftigt, wie das Unternehmen bekannt gab. Die G4S führt im Auftrag der AUA Personenkontrollen und Dokumenten-Checks am Gate durch. Mit Unterstützung der Mitarbeiter der Bodenabfertigungsfirma wurden die Flüchtlinge über einen Personaleingang ins Flughafengebäude geschmuggelt und vom G4S-Mitarbeiter an Bord gelassen. "Das Schleppen wurde erst möglich, weil die Bande untereinander persönliche Zutrittsberechtigungskarten austauschte", so Anna Borsos von G4S.

Flughafen-Sprecher Peter Kleemann sieht kein Sicherheitsproblem des Flughafens, sondern schiebt die Verantwortung der AUA und deren Sicherheitsfirma zu. "Egal wie sie ins Flughafengebäude gekommen sind, haben sie auf jeden Fall eine Sicherheitskontrolle, bei denen sie auf gefährliche Gegenstände, Waffen oder Sprengstoff durchsucht wurden, durchlaufen. So eine Kontrolle gibt es bei jeder Türe, die in den Sicherheitsbereich führt", so Kleemann. "Es wurden Personen mit falschen Daten an Bord eines Flugzeuges gelassen. Das ist kein Sicherheitsproblem des Flughafens", sagt Kleemann. Die AUA will den Fall intern lösen.

Die geschleppten Flüchtlinge stammten vorwiegend aus Sri Lanka. Sie wurden über Deutschland und andere europäische Staaten nach Schwechat gebracht und bezahlten pro Person zwischen 7000 und 9000 Euro für ihre Ausreise. Ihr Flugticket bekamen die Flüchtlinge auf einer Toilette des Skylinks im dritten Stock. Ein Mitwisser, auf den die Reise gebucht war, hatte zuvor eingecheckt und danach die Reiseunterlagen auf dem WC deponiert.

Aufgeflogen ist der Fall, weil einer der Flüchtlinge bei der Einreise in die USA angehalten wurde. Außerdem hat die Schlepperbande versucht, weitere Komplizen zu finden und wurde dabei verpfiffen, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft.