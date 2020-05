Sicherheitsleck am Flughafen aufgedeckt

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurden die Sicherheitsvorkehrungen auf Flughäfen weltweit massiv verschärft. Dennoch ist Mitarbeitern eines privaten Security-Dienstes am Flughafen Schwechat gelungen, was Sicherheitsexperten bisher für ausgeschlossen hielten: Sie haben Flüchtlinge vorbei an den Pass- und Sicherheitskontrollen an Bord von Maschinen geschmuggelt und ihnen die illegale Einreise in die USA und nach Großbritannien ermöglicht. Am Flughafen muss man die brisante Angelegenheit zähneknirschend eingestehen.

Ans Tageslicht gebracht wurde das Sicherheitsleck in Schwechat durch einen groß angelegten Fall von Schlepperei. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Friedrich Köhl, erklärt, wurden sechs Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes wegen des dringenden Tatverdachts festgenommen.