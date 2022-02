Florierende Bruderschaft: Wie ein Verein in Wien hunderte Blumen pflanzt

„Wir möchten Wien organischer machen“, so Marszalek. Dies bedeute auch – wie einst Wagner – Veränderungen anzustoßen. Denn insgesamt gebe es in dieser Stadt und besonders in neuen Stadtteilen wie dem Sonnwendviertel zu viele versiegelte Flächen.

Anders als in verbauten Gebieten habe in diesem Viertel die Chance bestanden, Grün einzuplanen, so Markiefka. „Und dennoch hat man so viel Beton und Asphalt verwendet.“

Ihm gehe es darum, zu handeln: „Alle reden davon, dass wir das Klima retten und Städte naturgerechter machen müssen. Ich rede nicht, ich packe an“, sagt Markiefka.

Aus eigener Tasche

Dem widmet er seine Freizeit – und greift auch in die eigene Tasche. Die Mitglieder des Vereins zahlen viele der Gewächse, die sie einpflanzen, selbst. Häufig bekommen sie auch Spenden: etwa von Anrainern und Bekannten, die ihnen Setzlinge oder Ableger schenken.