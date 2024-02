Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Ein ganzes Jahr lang, bis Ende Dezember, werden laufend die Daten der Pferde erhoben. Circa zwei Mal in der Woche finden Untersuchungen statt. Zuerst im Stall und anschließend – noch am gleichen Tag – im Fiakergespann auf der Straße. Nach den ausführlichen Untersuchungen im Stall werden die Tests auf der Straße möglichst zügig durchgeführt. „Wir wollen die Tiere nicht unnötig stressen, die Fahrer nicht zu lange aufhalten und nicht zu viele Blicke von neugierigen Touristen auf uns ziehen“, sagt Krcal.

In nur zwei bis vier Minuten werden deshalb unter anderem die Atmung, der Puls, die Körpertemperatur, die Menge an Schweiß sowie die Sonneneinstrahlung auf das Gebiss des Zaumzeugs, also wie heiß das Metall wird, erhoben. Welche Strecke das Pferd zuvor zurückgelegt hat und wie lange es bereits am Standplatz steht, wird ebenfalls erfragt.