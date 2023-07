Tierschützer träumen von Hitzefahrverbot für Fiaker ab 30 Grad

Klettern in Wien die Temperaturen über die 30-Grad-Marke, ist das Thema vorprogrammiert. Das weiß auch Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). Dienstagvormittag hat die Tierschutzorganisation deshalb zu einem „Sleep-in“ – einem Flashmob, bei dem man im Liegen oder Schlafen protestiert – am Stephansplatz geladen. Ganz in der Nähe der Fiakerstandplätze. Die Forderung: Ein Hitzefahrverbot ab 30 Grad. „Weil die Wiener Politik in Bezug auf die Fiaker schläft, treffen auch wir uns zum Schlafen.“

