Die Fiaker und der ständige Blick aufs Thermometer

Dem aktuellen Fahrverbot ab 35 Grad sind die Fiaker-Fahrer am Stephansplatz nicht abgeneigt. Ganz im Gegenteil. „Ich will bei 35 Grad ja auch nicht mehr arbeiten. Ich würde sogar schon bei 34 Grad nach Hause gehen“, sagt ein Fahrer, während er seine Tiere mit großen schwarzen Kübeln tränkt. Hitzefrei ab 30 Grad aber gleiche einem Berufsverbot. „Ich habe eine Familie, zwei Autos“, sagt er. Außerdem mache die Hitze den Pferden nicht viel aus. Es seien Steppentiere, die an hohe Temperaturen gewöhnt seien. Dem stimmt Isabella Copar zu. Die Tierärztin betreut die Tiere von „Fiaker Paul“, dem größten Fiaker-Unternehmen Wiens. Sie werfe aber ein Auge auf alle Pferde in der Innenstadt, sagt sie. An Tagen, an denen bis zu 35 Grad prognostiziert sind, sitzt sie im Schanigarten eines kleinen Cafés und beobachtet die Tiere.

Kein Schweiß

Fiakerfahren sei für die Tiere keine Schwerarbeit, sagt sie. Und tatsächlich sind die Pferde auch nach einer 45-minütigen Rundfahrt trocken - von schwitzen ist zumindest bei fast 30 Grad keine Rede. Den Notfallrucksack habe Copar aber immer dabei. „Für mich ist es unverständlich, dass das normalste Gewerbe, das Tiere machen können, am meisten angefeindet wird“, so Copar. Gegen Dressur- und Springturniere, die auch an heißen Tagen stattfinden, demonstriere niemand, sagt sie. „Hier in der Innenstadt sind wir aber auf dem Serviertablett.“