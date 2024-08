Es geht um die Wurst: Proteste gegen die Pfandpflicht

Denn ab 2025 gilt in Österreich ein Einwegpfand – und dieses sorgt unter Würstelstandbetreibern für Unmut. Daher wurde am Dienstag vor dem Kult-Würstelstand „Zum scharfen René“ auf dem Schwarzenbergplatz protestiert.

„Schauen Sie sich das an. Das ist zu 97 Prozent Luft“, sagt Sepp Bitzinger . Er hält einen großen Plastiksack, gefüllt mit leeren Plastikflaschen, in die Höhe. Seit Jahrzehnten ist Bitzinger bekannt für seine Würstelstände bei der Albertina und im Prater. Dass er dort künftig Pfandflaschen und -dosen einsammeln soll, schmeckt ihm aber gar nicht. „Luft kreuz und quer durch die Stadt zu transportieren ist doch Schwachsinn“, ärgert er sich.

„Wenn das wirklich so kommt, bräuchten wir den dreifachen Stauraum. Ich weiß nicht, wo ich den hernehmen soll“, sagt Vera Tondl von „Leo Würstelstand“ am Währinger Gürtel. Seit drei Generationen, also seit 95 Jahren, werde der Würstelstand bereits von ihrer Familie betrieben. Man habe schon Vieles kommen und gehen sehen. Sie erinnere sich etwa noch gut an die Einführung der Pet-Flaschen: „Seit damals verkaufen wir mehr Getränke, da es praktisch ist, dass man diese einfach mitnehmen kann.“