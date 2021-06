Erste vegane "Fleischerei" Österreichs eröffnet in der Josefstadt

Blutwurst, aber ohne Blut – dafür mit schwarzen Bohnen. Leberkäse, der „Lebenkäs“ heißt, mit Tofu und Weizeneiweiß. Und Weißwurst aus weißen Bohnen.

Das ist nur der Vorgeschmack auf das, was in der ersten veganen „Fleischerei“ Österreichs verkauft wird. Und weil es dort eben kein Fleisch gibt, heißt sie „Fleischloserei“.

„Bei uns gibt es alles wie in einer klassischen Fleischerei, nur ohne tierische Zutaten“, sagt Gründerin Silke Bernhardt aus Pressbaum in Niederösterreich. Im Juli wird sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ein Geschäftslokal in der Wiener Josefstädterstraße, unweit des bekannten veganen Burgerlokals „Swing Kitchen“, eröffnen.