Die Rebellen des Fleischkonsums

In der Küche von Stangls Mutter in Wien wurde begonnen, den Entschluss in die Tat umzusetzen. Indem mit Zutaten und Rezepten experimentiert wurde. Das Endergebnis: ein Fleischlaibchen, das zur einen Hälfte aus Rindfleisch, zur anderen aus Pilzen und Getreide besteht. Im Geschmack macht das keinen Unterschied, sagen Habacher und Stangl. Mehr als 100.000 verkaufte Fleischlaibchen im vergangenen Jahr scheinen das zu belegen.

2019 gründeten die beiden dann ganz offiziell die Marke Rebel Meat. „Wenn Fleisch, dann wenig, biologisch und nachhaltig produziert“, lautet das Credo. Die Pilze stammen aus dem Marchfeld, das Fleisch von Höfen aus dem Mühl-, Wald- und Mostviertel – wie jenem von Peter Mühlbachler.