Hochgefährlicher Häftling aus Wiener AKH getürmt

Der aktuelle Fall ereignete sich am Donnerstag gegen 11.22 Uhr. Der 28-jährige Insasse der Justizanstalt Josefstadt musste zur Behandlung einer Verletzung, die nicht in in der internen Sonderkrankenanstalt behandelt werden konnte, ins AKH gebracht werden. Der Häftling hatte dabei Handfesseln angelegt, wurde von zwei Justizwachebeamten begleitet.

Fahndung bisher erfolglos

Den Ausflug ins Krankenhaus nutzte der Mann allerdings, um Fersengeld zu geben. Der Flüchtige soll schließlich mit einem Taxi das Weite gesucht haben. Die Beamten eilten nach, eine Fahndung der Polizei wurde unverzüglich eingeleitet - bisher allerdings ohne Erfolg.