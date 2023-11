Zwei entflohene Häftlinge weiter auf der Flucht: Einer narrt die Polizei

Ebenfalls noch auf freiem Fuß ist der 16-jährige Insasse der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen), der am Montag bei einem Spitalsbesuch in Wiener Neustadt geflohen war.

➤ Mehr dazu hier: Videos von der Flucht - Wie ein Afghane (16) Justiz und Polizei brüskiert