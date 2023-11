Berühmt durch Instagram: Entflohener 16-jähriger Häftling gefasst

Die Instagram-Community des 16-jährigen Afghanen muss ohne ihren großen Helden auskommen. Jener geflüchtete Häftling der Jugendstrafanstalt Gerasdorf, der seit Tagen Justiz und Polizei mit seinen Postings in Sozialen Netzwerken brüskiert, ist gefasst. Fahnder konnten den flüchtigen Ausbrecher am Montag in Wien festnehmen, war aus dem Innenministerium zu erfahren.

Schließlich gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montagabend folgendes bekannt: "Aufgrund akribischer Ermittlungen von Bediensteten der Polizeiinspektion Wiener Neustadt Burgplatz, gemeinsam mit dem operativen Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt konnte der Aufenthaltsort des 16-Jährigen eruiert werden. Der 16-Jährige wurde am 20. November 2023, gegen 14.15 Uhr, mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, in 1160 Wien festgenommen und in die Justizanstalt Gerasdorf eingeliefert."

Zudem konnte eine 17-Jährige aus Wiener Neustadt als Beschuldigte wegen des Verdachtes der Begünstigung ausgeforscht werden. Sie zeigte sich nicht geständig. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sie der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

➤ Mehr lesen: Videos von der Flucht: Wie ein Afghane (16) Justiz und Polizei brüskiert

Seit einer Woche flüchtig

Yousef A. war vergangenen Montag während einer Untersuchung im Landesklinikum Wiener Neustadt aus dem Auto der Justizwache getürmt und geflohen. Für Aufsehen hatte er gesorgt, weil er seither mit zahlreichen Postings samt Drogen und mitten in der Wiener Nachtclubszene seine Verfolger an der Nase herum führte. Zu einem Songtext über die Todesdroge Crack filmte er sich beim Kiffen eines Joints. An seiner linken Hand baumelten dabei noch die Handschellen.

Am Montag war Endstation. Der 16-Jährige wurde in Wien aufgestöbert und festgenommen. Er soll in die Justizanstalt Gerasdorf zurück gebracht werden. Im kommenden Jänner steht bereits seine offizielle Freilassung auf dem Programm.