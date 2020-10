Erinnerung an den "Spanienkämpfer": Leopoldstadt bekommt Hans-Landauer-Hof

Hans Landauer war 16 Jahre alt, als er von zu Hause ausriss. Der junge Mann aus dem niederösterreichischen Oberwaltersdorf wollte 1937 im Spanischen Bürgerkrieg gegen Faschisten kämpfen. 1940 wurde er verhaftet und ein Jahr später ins KZ Dachau eingeliefert. Später widmete er sein Leben der Aufklärung von NS-Verbrechen und dem Gedenken der Österreichischen Spanien-Kämpfern.

Am Donnerstag wird ihm zu Ehren die städtische Wohnhausanlage in der Schüttelstraße 71 in der Leopoldstadt nach Hans Landauer benannt. Von 1983 bis 2010 lebte er im 2. Bezirk.