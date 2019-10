Spanischer Diktator Franco aus dem Grab geholt

Mehrheit der Spanier für kompletten Abriss

Das Gesetz verbietet nicht nur die öffentliche Huldigung des Franco-Regimes, sondern legte auch fest, dass im Tal der Gefallenen tatsächlich auch nur die Überreste von im Bürgerkrieg gestorbenen Personen liegen dürfen. Auf dieser rechtlichen Grundlage gelang es der heutigen Regierung von Pedro Sanchez, auch gegen den Willen der Franco-Familie die Gebeine des Diktators am Donnerstag zu exhumieren. Denn Franco starb friedlich im einem Krankenhausbett 40 Jahre später.

Das Problem: Falange-Gründer Primo de Rivera darf nicht exhumiert werden. Er wurde 1936 von republikanischen Soldaten während des Bürgerkriegs hingerichtet. Die Regierung will seinen Leichnam nun zumindest in eine Seitenkrypta verlegen.

Der Plan der Sozialisten, das Tal der Gefallenen zu entpolitisieren und in einen Ort der Versöhnung zu verwandeln, dürfte aber nicht nur deswegen scheitern. "Das Tal der Gefallenen wird auf Generationen mit dem Franco-Personenkult in Verbindung gebracht", erklärt Emilio Silva. So sieht es auch eine große Mehrheit der Spanier. In einer Umfrage der Zeitung "La Vanguardia" sprechen sich deshalb auch 65 Prozent aller Befragten für den kompletten Abriss der faschistischen Gedenkstätte aus.