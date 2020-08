Heimat des Kinderhelden: Bambi ist ein Wiener

Jäger und Tierschützer

Salten ist nicht unumstritten, politisch galt er als Opportunist. Erst Verfechter des Ersten Weltkriegs, half er dann Flüchtlingskindern. Er war Jäger mit einem Revier bei Stockerau, aber gleichzeitig Tierfreund, der sich gegen Schlachthöfe engagierte. Viele seiner Bücher sind Tiergeschichten.

Mit den Arbeiten an „Bambi“ begann Salten 1921. Am 6. November hielt Arthur Schnitzler in seinem Tagebuch fest: „Die Novelle, an der er jetzt arbeitet: Held ein Rehbock“