Pods&Bowls hat eröffnet: Konzerte, Kulinarik und KURIER

In der Mariahilfer Straße ist fast alles wie immer: Radler bahnen sich ihren Weg durch Passanten, die mit Sackerln in der Hand die Straße entlang gehen. Doch vor der Nummer 10 bleiben viele stehen – bei einem ganz bestimmten Geschäftslokal. Dort unterhalten sich zwei Personen: hinter einer Glasscheibe, vor laufender Kamera.



Seit gestern, Freitag, ist Pods&Bowls – die neue Pop-up-Redaktion des KURIER – geöffnet. Und sie wird bereits gut besucht. Grund für den Tapetenwechsel vom Stammsitz in Heiligenstadt nach Neubau ist die bevorstehende Wien-Wahl.



Mit einer Redaktion mitten in der Stadt ist der KURIER nicht nur näher am Rathaus, sondern auch näher an den Wienerinnen und Wienern.