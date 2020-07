Steet-Art-Festival-Calle Libre: Zukunftsbilder Einstürzende Altbauten

Start: Das Festival für Kunst im öffentlichen Raum geht in Wien zum 7. Mal über die Bühne. Der Startschuss ist am 1. August um 18 Uhr in der Kunstgalerie Die Schöne/Kunst ab Hinterhof in der Kuffnergasse 7 (1160 Wien). Es dauert bis zum Samstag, 8. August.

Führungen und Besuche: Für Workshops und Führungen muss man sich per eMail registrieren. Die Kontaktadressen stehen auf der Festivalhomepage (callelibre.at). Ebenso wie die Orte, an denen Künstler malen und sprayen.