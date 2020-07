Calle Libre: Ganz legal Wände besprayen

Programm

Das Festival wird am 1. August in den Räumlichkeiten „der Kunst ab Hinterhof Galerie“ eröffnet. Dort findet neben der Präsentation der exklusiven Siebdruck-Edition (entworfen von David Leitner) auch ein Live Painting statt. Zusätzlich sprechen die Organisatoren mit den involvierten Künstlern über das Thema des Festivals. Die BesucherInnen haben so die Möglichkeit in den Schaffensprozess der KünstlerInnen eintauchen.



Das weitere Programm ist umfassend wie facettenreich. Von Live Paitings, bei welchen die involvierten Künstler und Künstlerinnen diverse Wandflächen innerhalb von Wien während der Festivalwoche bemalen, bis zu den beliebten Urban Guided Tours, welche den Besuchern die Möglichkeit geben, in ein alternatives Wien einzutauchen.

Ein Highlight sind sicherlich die beiden Workshops in Kooperation mit dem mumok. Diese richten sich an Jugendliche und lehren eine selbstständige Auseinandersetzung mit der Kunst, insbesondere der Urban Art. Im Rahmen des Festivals wird der Dokumentarfilm „Würmlas Wände“ von David Leitner in Kooperation mit dem Frame Out Festival gezeigt.