Endlich in Sicherheit: Israel-Rückkehrer musste im Schutzbunker ausharren

Als Philipp Brokes am Dienstag um kurz nach 17 Uhr in der Ankunftshalle des Wiener Flughafens seinen besten Freund Martin Eberwein mit zwei "kühlen Blonden" warten sieht, leuchten seine Augen auf. Es sind müde Augen. Und dennoch: Als sich die beiden Freunde in die Arme fallen, lässt sich die Erleichterung darin klar ablesen.

Kein Wunder, Brokes war einer jener 250 Österreicher, die sich in den vergangenen Tage als Reisende in Israel aufhielten bzw. das nach wie vor tun. Der 36-Jährige erlebte die Gewalteskalation seit Samstag hautnah mit. Als einer der ersten Österreicher hat er es am Dienstagabend wohlauf zurück nach Wien geschafft.

Die Reise zurück nachhause war allerdings alles andere als komplikationslos. Eigentlich wollte Brokes, der in Wien als Anwalt arbeitet und sich selbst als "Nahost-Süchtler" bezeichnet, am Montag um die Mittagszeit in Tel Aviv in eine Ryanair-Maschine steigen, die ihn zurück nach Wien bringen sollte.