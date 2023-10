Kein Strom, keine Nahrung, kein Wasser: Wie es den Menschen in Gaza geht

Zehntausende Menschen suchen angesichts anhaltender Angriffe Schutz in Schulen. Mit seinem Sohn auf dem Arm beschreibt Eid al-Attar im Interview mit der New York Times die Luftangriffe: „Was uns zur Flucht zwang, war die Intensität der Bombardierung, die mit nichts in der Vergangenheit vergleichbar war. Die Bombardierung verschonte keinen Baum, kein Haus und keine Person. Sie traf alle.“

Opferzahl steigt rasch

Inmitten der Trümmer von Gaza-Stadt berichtet ein Einwohner, man habe sich zwar „an das Hämmern, die Explosionen und den Schrecken sowie die Angst in den Augen unserer Kinder gewöhnt“, aber das Ausmaß sei neu. Erwartet habe niemand den Hamas-Angriff auf Israel in dieser Heftigkeit.

Laut palästinensischen Behörden in Gaza wurden bisher mehr als 500 Tote und 2.750 Verletzte registriert.