Elite-Uni CEU zieht doch nicht auf Otto-Wagner-Areal

Dass die CEU abspringt, verfestigte sich laut Standard diese Woche bei einem Termin mit Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ). Die Stadt will das Thema derzeit auf KURIER-Anfrage nicht kommentieren.

Nur so viel: „Die Entscheidung liege nun beim CEU-Board.“ Der CEU-Board soll am Sonntag zusammentreten, danach wird es eine gemeinsame Aussendung von CEU und Stadt geben. Feststehen dürfte, dass die Uni in Wien bleiben will und nun in der Stadt abermals einen neuen Standort suche.

Im Jahr 202 hieß es, dass man insgesamt vier Standorte in unterschiedlichen Bezirken in die engere Wahl genommen habe, bevor die Entscheidung für das Otto-Wagner-Areal fiel. Vorerst dürfte der Vertrag in Favoriten über das Jahr 2025 hinaus verlängert werden.

Was künftig mit dem Areal passieren soll, ist unklar: Kenner bezweifeln, dass darauf eine Bildungs- oder Sozialeinrichtung entstehen könnte. Die Sanierungs- und Betriebskosten für die alten Gebäude wären schlichtweg viel zu hoch.