Otto-Wagner-Areal: Kein Welterbe-Titel im Alleingang

Das Otto-Wagner-Areal am Steinhof könnte – neben dem Stadtzentrum und Schönbrunn – Wiens dritte UNESCO-Welterbestätte werden. Das ist zumindest der Plan, den man seitens der Bundesregierung verfolgt. Wenn, wird das Gelände mit dem historischen Spital und der Kirche den Titel wohl aber nicht allein erhalten.

Das geht aus der Beantwortung einer aktuellen parlamentarischen Anfrage des türkisen Nationalratsabgeordneten Wolfgang Gerstl an den grünen Kulturminister Werner Kogler hervor. Demnach steht ein „exklusiv nationaler Welterbeantrag“ aus Sicht von Experten des Denkmalrats ICOMOS (einem beratenden Gremium der UNESCO) „nicht zur Debatte“.

Spitäler der k.&k.-Monarchie

Vielmehr solle die „Projektidee unter dem Arbeitstitel ‚‘Modern Hospitals of the Austro-Hungarian Monarchy‘ das ,gesamte Netzwerk an K&K-zeitlichen Nervenheilanstalten in den Blick nehmen‘“. Das bedeutet: Die Fachleute legen nahe, dass das Otto-Wagner-Areal nicht alleine Weltkulturerbe werden soll, sondern gemeinsam mit anderen historischen Krankenhäusern.

Wie das gehen könnte, das macht derzeit Baden vor: Gemeinsam mit elf anderen Kurorten hat sich die niederösterreichische Stadt unter dem Titel „Great Spas of Europe“ um den Welterbe-Status beworben. Mitte Juli wird die UNESCO entscheiden, ob ihn die Kurstädte erhalten.