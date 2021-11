Einbrecher plünderten Wohnungen gebrechlicher Senioren

Die Täter wurden immer dreister. Sie verübten auf einmal mehrere Einbrüche in der Nacht, suchten Wohnhausanlagen mehrfach auf. In den Bezirken Simmering, Penzing, Ottakring und Liesing trieben sie besonders oft ihr Unwesen. Weil die Täter jede Nacht zuschlugen und es die Befürchtung gab, dass sie auch gewalttätig gegen Opfer werden könnten, legten sich die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien und des Bundeskriminalamtes auf die Lauer. Was ihnen half: Zu dem Zeitpunkt galten coronabedingte Ausgangsbeschränkungen. „Unsere Täter waren die Einzigen, die um diese Uhrzeit auf den Straßen unterwegs waren“, schildert Seidl.