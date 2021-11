Prozess: Mordkomplott nach Streit ums Erbe

Ein harmonisches Familienleben sieht anders aus. Nach dem Tod des Vaters klagte der Sohn die Mutter sofort auf seinen Pflichtanteil. Im Gegenzug rechnete die 79-Jährige in einem bitterbösen Brief mit dem Sohn für immer ab. Noch deftiger wurde es allerdings beim Streit über das Erbe mit der Tochter. „Dein Vater ist nicht dein Leiblicher, ich hätte dich damals abtreiben lassen sollen“, schrieb die Mutter ihrem Kind.

Aber war der Hass so groß, um gleich einen Mord in Auftrag zu geben? So sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft. Vor dem Hintergrund tief zerrütteter Familienverhältnisse soll die betagte Frau aus dem Bezirk Mödling ein filmreifes Mordkomplott gegen ihren verhassten Schwiegersohn in Auftrag gegeben haben.

Deshalb steht die 79-Jährige zusammen mit dem 52-jährigen Schulwart Christian F. seit Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt wegen versuchter Bestimmung zum Mord vor den Geschworenen. Für ein paar Tausend Euro soll Christian F. versucht haben, einen Killer zu finden, der den schmutzigen Job erledigt. Dies war der Gelegenheitsarbeiter Markus P.. Der psychisch schwer beeinträchtige Mann ging jedoch zur Polizei und ließ den Plan auffliegen.