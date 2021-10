Filmreifes Mordkomplott einer 79-Jährigen gegen den Schwiegersohn

Markus P. geriet in Panik; er weihte seine Eltern ein und machte am 19. Februar bei der Polizei reinen Tisch. Weil er an psychischen Problemen leidet, wurde von Gerichtspsychiater Peter Hofmann ein Gutachten zu seiner Glaubwürdigkeit erstellt. Der Sachverständige hat keine Zweifel an den detailgetreuen Aussagen des Zeugen und hält den Mann für „aussagefähig“. Markus P. beteuert, dass ihm Christian F. ein Kuvert mit einem Foto seines Anschlagziels übergab.

Diverse Chat-Nachrichten belasten die Angeklagten. Die Standortdaten der Handys ergaben, dass die Beteiligten tatsächlich rund um das Haus des Schwiegersohns schlichen.