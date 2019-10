Lebenslange Haft für Mordkomplott gegen Ex-Schwiegersohn

Am 20. November 2018 wurde der Ex-Schwiegersohn - in der Verhandlung vertreten von Philipp Winkler - tatsächlich in der Hippgasse in Ottakring mit einem länglichen Gegenstand attackiert und erlitt schwerste Kopfverletzungen, an denen er bis heute leidet. Die Männer - neben Wolm vertreten von Nikolaus Rast, Alexander Philipp und Peter Philipp - zeigten sich in der gesamten Verhandlung nicht geständig und sprachen von einer Verschwörung.

Doch die Tat dürfte der engagierte Serbe nicht durchgeführt haben. Denn dieser fuhr drei Wochen nach dem Überfall auf den Ex-Schwiegersohn nach Wien und meldete den Behörden, er sei in seiner Heimat mit dem Mord beauftragt worden.

Auf der Rückseite des Zettels mit den Informationen zum Mordauftrag fanden die Ermittler eine Rechnung, die auf den Immobilienunternehmer ausgestellt war. Der 54-Jährige und seine mutmaßlichen Komplizen wurden festgenommen. In dem 44-jährigen Bekannten des Unternehmers erkannte der Serbe auch seinen direkten Auftraggeber wieder. Die Frau namens Aleksandra, die in Serbien vermittelt haben soll, ist bis heute nicht auffindbar.