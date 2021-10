„Heute stirbt er“: 19-Jähriger stach Stiefvater nieder

Auf der Anklagebank am Landesgericht Wiener Neustadt sitzen vier junge Männer – gerade einmal 15, 17, 19 und 24 Jahre alt. Bis auf den Jüngsten sind die „Milchgesichter“ alle schon mehrfach und einschlägig vorbestraft wegen Körperverletzung, Nötigung, gefährlicher Drohung und anderer Delikte. Das alles erscheint aber vergleichsweise harmlos dagegen, was ihnen jetzt vorgeworfen wird. Es geht um versuchten Mord.

Akos M. (19) soll am 15. Mai in Wiener Neustadt auf einem Garagengelände seinem Stiefvater eine Abreibung verpasst und ihm mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser niedergestochen haben. Ein Stich ging direkt in die Leber, einer öffnete die Bauchhöhle und ein weiterer verfehlte die Beinschlagader nur um wenige Millimeter. Reinhard P. (60) überlebte den Angriff nach einer Notoperation.

Die Staatsanwaltschaft bezichtigte nicht nur Akos M. des versuchten Mordes, sondern auch die drei anderen als Beitragstäter. Sie sollen zumindest vom Mordplan des 19-Jährigen gewusst haben und bei der Bluttat als Aufpasser Schmiere gestanden sein. Das bestreiten alle drei vehement. „Sie haben keinen Aufpasserdienst geleistet, sondern sind nur in der Nähe herum gestanden. Es ist vielleicht moralisch verwerflich, dass sie keine Hilfe geholt haben. Aber Beitragstäter sind sie keine“, erklärt Verteidiger Amir Ahmed, der den erst 15-Jährigen vertritt.