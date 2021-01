Ein Mordurteil mit einem großen "Aber“

Ortner spricht von einem „Schicksalsverlauf“. Dass sich Renate E. immer um ihren Lebensgefährten gekümmert hat, daran hat er keinen Zweifel. Aber: „Das Opfer war zu dem Zeitpunkt schmerzfrei, schlief. Hätte es sich dazu entschieden, dass man ihm den Beatmungstubus rausreißt?“

Unbestritten ist, dass der 70-Jährige nur mehr wenige Stunden zu leben gehabt hätte. Der Mann hatte bereits zwei Lungentransplantationen hinter sich, ebenso mehrere Herzinfarkte. Wie der Sachverständige für Intensivmedizin, Rudolf Likar, ausführt, war der Patient zum Zeitpunkt, als die Schläuche gezogen wurden, längst nicht mehr bei Bewusstsein: „Der Sterbeprozess war im Gange.“ Der Mann wäre laut Likar auch ohne Zutun der 55-Jährigen gestorben. Man habe ihn im Krankenhaus nur mehr mit Schlaf- und Schmerzmitteln versorgt, um Angehörigen die Möglichkeit zu geben, sich von ihm zu Lebzeiten zu verabschieden. Das Rausreißen der lebenserhaltenden Geräte hätte dem Patienten vielmehr eine Schmerzreizung zugefügt.

Das Sterben, das war schon immer Thema in der Beziehung zwischen ihm und Renate E. „Also haben wir uns gegenseitig das Versprechen gegeben, den Schalter abzudrehen, wenn es einmal so weit ist“, sagt Renate E. Zuletzt sprach das Paar am 28. März über das Thema. Da hatte sich der Mann eine schwerwiegende Lungenentzündung zugezogen. „Er hat gesagt: Ich glaub, ich schaff’s dieses Mal nicht. Wenn es wirklich so weit ist, musst du einlösen, was du mir geschworen hast“, erinnert sich Renate E.