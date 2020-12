„Ich weiß, dass ich jetzt sterbe“

Beate Wrycz von Rekowski war eine starke Frau. Bis zuletzt, als sie entschied, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen will. Die 64-Jährige war todkrank. Der Krebs war wieder zurück gekehrt, Metastasen befanden sich im ganzen Körper. Dazu kam noch Multiple Sklerose, die sie in ihrer Bewegung einschränkte. Im Bett dahinsiechen, das wollte die Frau auf keinen Fall. Im vergangenen Juni fuhr sie in die Schweiz, um dort zu sterben.

Marcela Selinger hat ihre Mutter in den letzten Tagen begleitet. „Natürlich war das eine emotional sehr schwierige Geschichte zu wissen, dass die Mutter sterben will“, erklärt die Musikerin. Und dennoch: „Ich war extrem dankbar, dass ich sie begleiten konnte. Es war das kleinere Übel und gleichzeitig ein Geschenk, sie so bewusst erleben zu dürfen in ihren letzten Tagen.“

Ihre Mutter war eine lebensfrohe Frau. Ein Naturmensch. Eine Frau, die Hunde liebte, gerne reiste und lachte. „Sie hat alles an Leben aufgesaugt, was da war“, erzählt ihre Tochter.

Innige Gespräche

Und sie beschäftigte sich auch damit, wie ihr Leben einmal enden soll. „Vor 12 Jahren hatte meine Mutter zum ersten Mal Krebs. Die Therapie hat zwei Jahre gedauert. Damals hatte sie die ersten Gedanken darüber, was sie tut, wenn der Krebs wiederkommt.“ Wenig später kam die Multiple Sklerose.

Die Mutter habe immer wieder betont: „Wenn ich keine Lebensqualität mehr habe, dann will ich gehen können.“

Doch auch als der Krebs wiederkam, habe sie nicht aufgegeben. „Sie wollte sicher gehen, dass es wirklich keine Möglichkeit für eine qualitative Genesung mehr gibt“, erzählt Selinger.

In den letzten Wochen verschlechterte sich der Zustand der Mutter rapide. „Ihr Körper war eine Ruine, sie hatte sehr schnell Gewicht verloren. Sie konnte kaum atmen, kaum noch gehen. Sie war dem Tod geweiht.“ Die größte Angst der Mutter sei gewesen, dass sie im Krankenhaus langsam stirbt. „Sie wollte in Würde gehen.“