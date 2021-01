Debatte um Sterbehilfe: Ethikkommission soll helfen

Dazu gehören die Fragen, wer sie in Anspruch nehmen, und auch, wer sie – eventuell sogar gewerblich – durchführen darf: So könnte die Regierung etwa versuchen, Alter, Restlebenserwartung oder Krankheitsbilder zu definieren. Spannend sind auch die Fragen, ob Ärzte verpflichtet werden können, an einem Suizid mitzuwirken, und ob es Angehörigen nur erlaubt sein wird, Sterbewillige zu begleiten oder ihnen sogar Hilfsmittel bereitzustellen.

Die Debatte könnte jedenfalls auch innerhalb der Regierung noch für Konflikte sorgen – so sprach sich die ÖVP bisher für restriktive Regeln aus. Die Grünen zeigten sich hingegen – wenn auch vorsichtig – offener. Einig sind sich beide Parteien darin, dass mit den neuen Bestimmungen auch ein Ausbau der Palliativmedizin einhergehen muss. K. Auer