Laptops, WLAN, Beamer: Was Wiener Schulen alles bekommen sollen

Wiener Neos nicht mit Salzburg vergleichbar

Die Klausur am vergangenen Wochenende sei positiv verlaufen, sagte die Neos-Klubchefin Bettina Emmerling am Rande der Pressekonferenz zum KURIER. Man könne die Situation in Wien nicht mit der Situation in Salzburg vergleichen, wo das gesamte Team rund um die Spitzenkandidatin Andrea Klambauer zurücktreten musste.

"Wir sind hier in allen Bezirken in Wien vertreten, in Salzburg waren fehlende Strukturen Schuld an den hohen Verlusten", sagt sie. In der Stadtgestaltung möchten sich die Neos in Wien auch weiter einbringen. "Wir wollen die Straßen rund um alle Schulen sicher gestalten".