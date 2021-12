Döblinger Aktivisten fordern sichere Radwege: Projekt-Katalog übergeben

Um einen Radweg in der Krottenbachstraße wird seit fast einem Jahr gerungen. Damit die Sache nicht in Vergessenheit gerät, halten die Aktivisten an Montagen Rad-Demos ab. Diese werden nach einer Weihnachtspause ab 10. Jänner fortgesetzt.

Aus Sicht der Aktivisten wäre das Jahr 2023 perfekt, um in der Krottenbachstraße einen baulich getrennten und durchgängigen Radweg in beide Richtungen umzusetzen. Denn dann stehe eine Wasserleitungssanierung an - die Straße muss also ohnehin aufgerissen werden.