Döbling: Der Leopold-Ungar-Platz wird grün

Wie berichtet, will die Stadt die Volksschule vergrößern. Neun weitere Klassen sollen in einem zusätzlichen Gebäude neben der Schule Platz finden. Damit gebaut werden kann, muss der Bereich umgewidmet werden: von Grünland mit einem Sportplatz und Freiflächen in ein Wohngebiet mit Bauhöhen bis 10,5 Meter. Auch der Bereich um das frühere, leer stehende Fernmeldeamt wäre von der Umwidmung betroffen.

Kampf um Grünraum

Das rief erst die Bürgerinitiative „Rettet Heiligenstadt“ auf den Plan und später die Bezirkspolitik. Eine Petition an den Gemeinderat verordnete dem Projekt vorerst eine Pause.